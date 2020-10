Südzucker: Bringen Sie sich in Sicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Südzucker-Anteilseigner bekommen heute kräftig auf die Finger. Schließlich geht die Aktie rund neun Prozent in den Keller. Dieser Abschlag lässt die Preise jetzt auf 15,00 EUR purzeln. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Die Charttechnik hat sich mit diesem Nackenschlag erheblich eingetrübt. Da heute ein weiteres Sicherheitsnetz durchtrennt wird. So rutscht der Kurs heute auf ein neues Monatstief. Bis gestern lag dieses Tief bei 16,29 EUR. Jetzt brennt also die Luft!

Für den 200er-Durchschnittskurs errechnet sich momentan ein Wert von 14,54 EUR. Nach diesem Indikator befindet sich Südzucker momentan also in Aufwärtstrends. Die Kurspfeile im mittelfristigen Anlagehorizont zeigen nach unten, weil die Aktie unterhalb der dafür maßgeblichen 50-Tage-Linie bei derzeit 16,75 EUR notiert.

