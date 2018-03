Südzucker Anleihe: Erholung schon wieder vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

Liebe Leser,

für den größten europäischen Zuckerproduzenten Südzucker kam es in den vergangenen Monaten knüppeldick. Die wichtigste Veränderung bestand im Ende der EU-Zuckermarktordnung. Zwar war deren Auslaufen bereits lange Zeit bekannt. Doch so richtig wusste niemand, wie sich der Markt am Ende gestalten wird, wenn die Europäische Union keine Mindestpreise und Produktionsmengen mehr festlegt. Die ersten Resultate waren dabei unerfreulich. So hatte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Carsten Müller.