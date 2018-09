Südzucker: Die Aktie bastelt am Comeback!

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

Die Südzucker-Aktie legt momentan eine kleine Rallye an den Tag. Die Aktie konnte auch an diesem Donnerstag rund 4,6 % zulegen. Bereits seit Anfang der Woche haben Käufer die Aktie fest im Griff. Von unter 11 Euro ging es nun auf fast 13 Euro nach oben. Damit nähert sich die Südzucker-Aktie dem dortigen Widerstand immer weiter an.

Aktuelle Lage der Aktie: Charttechnisch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.