Südzucker-Aktie: Der Widerstand erweist sich als zu stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Die Südzucker-Aktie hat es nicht geschafft über den Widerstand bei 13 Euro zu steigen, sondern legte in den vergangenen Tagen eine Kursschwäche an den Tag, die dazu führte, dass der Kurs nun ein neues Jahrestief erreicht hat. Allein in der letzten Woche hat die Südzucker-Aktie rund 8 % an Wert verloren.

Aktuelles zur Aktie: Charttechnisch kommt das einem Tiefschlag gleich!

Mit Blick ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.