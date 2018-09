Südzucker-Aktie: Was verrät uns die Charttechnik?

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

Über das ganze Jahr hinweg ist ein Abwärtstrend bei der Südzucker-Aktie festzustellen. Im August wanderte die Aktie noch gleichmäßig nach unten. Kurz nach Beginn des Monats September stieg der Kurs dann plötzlich in wenigen Tagen um knapp 1 Euro an. Seitdem ist der Aktienwert aber wieder am Sinken und erreichte in den letzten Tagen ein weiteres Jahrestief.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.