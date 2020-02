Südzucker -Aktie – Untertasse als Bodenbildung?

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Tiefrote Zahlen – so die jüngsten Bilanzdaten der Südzucker AG. Das Unternehmen hat sich bislang nicht wirklich vom Preisschock nach Ende der Zuckermarktordnung 2017 erholt. Anders als von den Südzucker-Chefs erwartet, konnte sich der Zuckerpreis nicht spürbar erholen. So zieht das Geschäfts-Segment „Zucker“ weiterhin die Bilanz in die roten Zahlen. Aber der Ausblick machte Hoffnung. Leicht anziehende Preise und gute Ergebnisse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung