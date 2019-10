Südzucker Aktie: Überraschung vor dem Wochenende!

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Eine spannende Kursentwicklung zeigte sich am Freitag intraday bei der Südzucker-Aktie. Da schoss der Aktienkurs im Xetra-Handel am frühen Nachmittag von rund 12 Euro auf ca. 12,95 Euro nach oben – nur, um danach wieder abzubröckeln. Was war da los? Südzucker meldete sich mit einer Neuigkeit. Und zwar teilte der Konzern mit, dass die „operative Ergebnisprognose in weiter sehr positivem Ethanol-Marktumfeld“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung