Südzucker Aktie: Auf dem absteigenden Ast!

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

Für die Aktie von Südzucker gibt es weiterhin keine Entwarnung. Das Papier musste in der vergangenen Woche mit weiteren Verlusten leben, welche den Kurs bis zum Wochenende auf runde 14 Euro senkten. Damit setzt das Unternehmen an der Börse seinen jetzt schon seit einem Jahr anhaltenden Abwärtstrend weiter fort. 2017 waren die Anteile im April noch knapp 21 Euro wert, in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.