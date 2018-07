Südzucker-Aktie: Aktuelle Analysteneinschätzungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

Die Südzucker-Aktie gewinnt heute trotz einer beachtlichen Zahl von negativen Analystenmeldungen an Wert. Der Titel des Zuckerproduzenten steht mit mehr als 2 % im Plus. In den vergangenen Tagen ging es eigentlich nur abwärts. Der Preisverfall auf dem Zuckermarkt wirkt sich natürlich negativ auf die Gewinne des Zuckerherstellers aus.

Aktuelle News zum Unternehmen: Was raten nun die Analysten?

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.