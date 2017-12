Südzucker: Der Affe kriegt jetzt Zucker!

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

anscheinend trudelt Südzucker in der Abwärtsbewegung aus. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. 25,39 Euro betrug das Jahreshoch noch Anfang des Jahres, bevor es aufgrund einer Abstufung von Goldman Sachs talwärts nach Süden ging. In mehreren Wellen landete der Kurs schließlich unter 17 Euro. Aber in den letzten zwei Monaten scheint die Abwärtsdynamik deutlich gebremst, der Kurs hat sich über mehrere Wochen stabil um die 17 Euro gezeigt und nimmt nun wieder Fahrt nach Norden auf.

Es geht aufwärts

Mittlerweile nähern wir uns den 18 Euro, die Goldman Sachs einst mit der Abstufung als neues Kursziel ausgegeben hatte. Der MACD steht kurz vor dem Triggerpunkt, der CCI allerdings verharrt noch auf der Null-Linie. Das Momentum changiert um die 100. Es deutet also alles auf eine Entscheidung in den nächsten Tagen hin. Gelingt der Ausbruch über 18 Euro, so sollten schnell Werte bis 19,20 Euro erzielt werden. Anschließend kann es in 1 Euro Schritten weitergehen. Und dann kann das Jahresende doch noch süß werden und nicht bitter enden.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.