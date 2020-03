Südzucker AG-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Die Aktie des weltweit größten Zuckerproduzenten, der Südzucker AG, ist in den letzten beiden Wochen im Zuge der Corona-Krise und der Korrektur an den Märkten stark unter Druck geraten. Seit dem 24. Februar belaufen sich die Verluste auf fast 30 Prozent, am Montag wurde im Tagesverlauf ein 6-Monats-Tief bei 11,64 Euro markiert. Am Dienstag konnte der Kurs zunächst zulegen, doch am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



