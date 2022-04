Südzucker AG-Aktie: Dividendenhöhe angekündigt!

Der Vorstand der Südzucker AG hat in seiner heutigen Sitzung – vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses des Aufsichtsrats – beschlossen, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021/22 eine Dividende von 0,40 (Vorjahr: 0,20) Euro je Aktie vorzuschlagen. Die Aufsichtsratssitzung ist für den 18. Mai 2022 geplant, die Hauptversammlung soll am 14. Juli 2022 in virtueller Form stattfinden.

