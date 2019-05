Südwestrundfunk streamt Intendantenwahl Öffentliche gemeinsame Sitzung des Rundfunkrats und Verwaltungsrats am 23. Mai 2019 live auf SWRAktuell.de (FOTO)

Stuttgart (ots) -Stuttgart. Rundfunk- und Verwaltungsrat des Südwestrundfunks (SWR)wählen am 23. Mai 2019 einen neuen Intendanten / eine neueIntendantin. Der SWR überträgt die öffentliche gemeinsame Sitzung ab10 Uhr im Livestream auf SWRAktuell.deZur Wahl in Stuttgart stehen Kai Gniffke, ChefredakteurARD-aktuell und Stefanie Schneider, SWR LandessenderdirektorinBaden-Württemberg. Die Kandidaten erhalten Gelegenheit, sich in deröffentlichen Sitzung dem Wahlgremium zu präsentieren.Hintergrundinfos zur Wahl:Der amtierende Intendant Peter Boudgoust hatte im Dezember 2018seinen vorzeitigen Rückzug angekündigt. Boudgoust steht seit 2006 ander Spitze des SWR. Seine reguläre Amtszeit wäre im April 2022 zuEnde gegangen. SWR Intendant ist für fünf Jahre gewählt DieIntendantin oder der Intendant wird laut SWR Staatsvertrag für dieDauer von fünf Jahren vom Rundfunkrat und Verwaltungsrat ingemeinsamer Sitzung gewählt. Die beiden Gremien des Senders habenzusammen 92 Mitglieder.Bis zu drei Wahlgänge möglichGewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der gesetzlichenMitglieder des Wahlgremiums auf sich vereinigt. Außerdem braucht einKandidat zunächst auch die Hälfte der Stimmen jeweils ausBaden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Kommt im ersten Wahlgang dieerforderliche Mehrheit nicht zustande, ist ein zweiter Wahlgang nachdenselben Bestimmungen durchzuführen. Kommt auch hier dieerforderliche Mehrheit nicht zustande, ist nach Ablauf von mindestenssechs Wochen ein dritter Wahlgang durchzuführen. Im dritten Wahlgangist gewählt, wer die Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Mitgliederauf sich vereinigt, soweit darin mindestens ein Drittel der Stimmender Mitglieder aus jedem Land enthalten ist.Die Wahl im Stream und Nachberichterstattung: Am Donnerstag, 23.Mai 2019, ab 10 Uhr auf www.SWRAktuell.de.Pressekontakt:Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell