Südwestbank schließt Geschäftsjahr 2016 erfolgreich ab / Volumen in der Vermögensverwaltung übersteigt Milliardengrenze (FOTO)

Stuttgart (ots) -Die Südwestbank konnte das Geschäftsjahr 2016 wieder mit gutenErgebnissen abschließen. Trotz des Niedrigzinsumfeldes und derzunehmenden regulatorischen Anforderungen ist das mittelständischeGeldinstitut erneut gewachsen. Die Bilanzsumme stieg auf 7,4 Mrd.Euro. Damit gehört die Südwestbank zu Deutschlands größtenunabhängigen Privatbanken.- Forderungen an Kunden um 4,3 Prozent auf 4,2 Mrd. Euro gestiegen.- Südwestbank baute ihre Rolle als verlässlicher Kreditlieferantweiter aus: Kreditvolumen wuchs um 174 Mio. Euro.- Kundeneinlagen leicht gesteigert auf 5,6 Mrd. Euro.- Volumen in der Vermögensverwaltung betrug zum Jahresende 969 Mio.Euro und überschritt Milliardengrenze in den ersten Tagen im Jahr2017.- Zinsüberschuss nahm deutlich um 23,5 Prozent auf 159,6 Mio. Eurozu.- Provisionsüberschuss erneut gewachsen - um 3,4 Prozent auf 33,5Mio.Euro.- Geschäftsvolumen mit Anstieg um 3,9 Prozent auf 8,1 Mrd. Euroebenfalls leicht erhöht."Entgegen dem Markttrend ist es uns gelungen, im abgelaufenenGeschäftsjahr erneut zu wachsen. Derzeit bewegt sich die Branche inschwierigen Fahrwassern. Wir sind aber für die Zukunft gut gerüstet",sagte Wolfgang Kuhn, Sprecher des Vorstandes der Südwestbank, bei derVorstellung der vorläufigen Geschäftszahlen für 2016 in derStuttgarter Zentrale. "Die Herausforderungen sind komplex. Trotzsteigender Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen und des extremniedrigen Zinsniveaus hat sich unser solides Geschäftsmodell erneutbewährt."Positive ErgebnisentwicklungDie Kundeneinlagen konnten 2016 leicht gesteigert werden auf 5,6Mrd. Euro - obwohl die Südwestbank aufgrund der Marktbedingungen mitzeitlichem Verzug negative Zinsen bei größeren Volumina vonInstitutionellen Kunden und Firmenkunden einführen musste.Auch die Forderungen an Kunden stiegen um 4,3 Prozent auf 4,2 Mrd.Euro. Die Südwestbank baute ihre Rolle als verlässlicherKreditlieferant weiter aus. Das Kreditvolumen nahm um 174 Mio. Eurozu. Das Wachstum zeigt sich in fast allen Produkten: vom Wohnbau überFestkredite und Kontokorrent bis hin zu Förderkrediten. "Wir sehenuns nicht nur als reinen Kreditgeber, sondern vor allem alsSparringspartner, der die Unternehmen umfassend berät", betonteWolfgang Kuhn. So erweitert die Südwestbank ständig ihrProduktportfolio und arbeitet mit ausgewählten Kooperationspartnernzusammen, um ihren Firmenkunden Finanzierungsalternativen anzubieten.Dabei hat sie die Risiken im Griff und stellt qualitatives Wachstumin den Vordergrund. Bei zunehmendem Kreditvolumen stiegen die Risikennicht.Besondere Erfolge verbuchte 2016 die Vermögensverwaltung derSüdwestbank. So betrug das Volumen zum Jahresende 969 Mio. Euro undüberschritt in den ersten Tagen im Jahr 2017 sogar dieMilliardengrenze. Im Vergleich zum Vorjahr konnte ein Anstieg um fast14 Prozent verzeichnet werden. "Wir rechnen hier auch für 2017 mitzweistelligen Wachstumszahlen", erklärte Kuhn.Der Zinsüberschuss nahm 2016 deutlich um 23,5 Prozent auf 159,6Mio. Euro zu. Dies ist im Wesentlichen auf die hohen Ausschüttungendes Ende 2013 durch die Eigentümer in die Bank eingebrachtenBeteiligungsportfolios zurückzuführen.Daneben konnte der Provisionsüberschuss erneut gesteigert werden.Er wuchs um 3,4 Prozent auf 33,5 Mio. Euro. Ursache für den Anstiegim Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere die Erträge aus demKreditgeschäft.Kosten überschaubarDie Verwaltungsaufwendungen inklusive der Abschreibungen auf dasAnlagevermögen sind insgesamt um 8,8 Mio. Euro auf 95,1 Mio. Eurogestiegen. Das entspricht einer Zunahme um 10,2 Prozent. BeimPersonalaufwand kam es zu einem Zuwachs von 2,2 Mio. Euro, beimSachaufwand um 5,8 Mio. Euro. Neben gestiegenen Regulierungskosteninvestierte die Bank weiter in ihre Infrastruktur, beispielsweise600.000 Euro für neue Fenster nach energetischen Standards in derStuttgarter Zentrale.Das Betriebsergebnis vor Steuern konnte um 23,3 Prozent auf 78,8Mio. Euro angehoben werden.Die Bilanzsumme der Südwestbank liegt bei 7,4 Mrd. Euro und wuchsdamit um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Geschäftsvolumen hatsich mit einem Anstieg um 3,9 Prozent auf 8,1 Mrd. Euro ebenfallsleicht erhöht.Die Anzahl der Kunden hielt sich bei rund 100.000 aufVorjahresniveau.Nun auch PfandbriefbankDie Südwestbank gehört seit September 2016 zu den rund 80Geldinstituten Deutschlands, die die Lizenz zur Emission vonPfandbriefen haben. Das entspricht in etwa vier Prozent allerdeutschen Banken. "Pfandbriefe sind ein wichtiges Instrument derlangfristigen Refinanzierung und dienen somit als Grundlage unsererImmobilienfinanzierung", so Kuhn. Außerdem zeige die Lizenz, dass dieSüdwestbank zu den sichersten Banken Deutschlands gehört.Umbau der Filiale Heilbronn"Wir setzen auch in Zeiten der Digitalisierung nach wie vor aufRegionalität und die Präsenz vor Ort bei unseren Kunden. Das zeigtdie Stärkung bestehender Standorte wie Heilbronn", führte Kuhn aus.Die Heilbronner Filiale wurde über ein Jahr lang grundlegend umgebautund vor allem unter energetischen Aspekten saniert. Rund 3,5 Mio.Euro flossen in das bedeutendste Bauprojekt der Bank der letztenJahre.Nachhaltig Verantwortung tragenFür das Jahr 2015 hat die Südwestbank erstmals über ihreNachhaltigkeitsleistungen berichtet. Dies geschah auf freiwilligerBasis schon vor der gesetzlichen Berichtspflicht, die ab demBerichtsjahr 2017 für Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiternentsteht. Die Bank folgte dabei den Standards des DeutschenNachhaltigkeitskodex (DNK). "Aufgrund unserer Wurzeln alsLandwirtschaftsbank hat das Thema bei uns Tradition", erklärte derVorstandssprecher. "Durch eine langfristige Planung und Stabilitätsteigern wir unseren Marken- und Unternehmenswert und leisten darüberhinaus einen wertvollen Beitrag zur lokalen sowie regionalenwirtschaftlichen Entwicklung." Der Südwestbank ist es wichtig, nichtnur für ihr Kerngeschäft Verantwortung zu tragen, sondern auch fürdas Gemeinwohl in der Region.Ausblick 2017Für das laufende Jahr rechnet Kuhn damit, dass sich das Wachstumaufgrund anhaltend steigender Eigenmittelanforderungen weiternormalisieren wird. "Das steile Wachstum von 2014 bis 2015 war dankder Eigenkapitalverdopplung Ende 2013 durch unsere Eigentümer sowiedie Ausschüttungen aus dem Beteiligungsportfolio möglich",argumentierte er.Das Beteiligungsportfolio wurde Anfang 2017 erfolgreich veräußert.Der Verkauf gegen bar entlastet die Südwestbank in den Risikoaktivaund unterstützt somit den moderaten Wachstumskurs für die Zukunft.Damit realisierte sie schon jetzt für 2017 einen hohenErgebnisbeitrag aus dem Verkauf des Portfolios.Weiteres Kreditwachstum sei nun auch aufgrund deraufsichtsrechtlichen Anforderungen begrenzt. Der Fokus liegt darauf,über den Kredit hinaus alternative Finanzierungsformen zu eröffnen.Ziel bleibt weiterhin, im Provisionsgeschäft zu wachsen und demAnspruch auf Qualitätsführerschaft als Beraterbank gerecht zu werden.Die Qualifikation ihrer Mitarbeiter sowie die hohe Beratungsqualitätsind für die unabhängige Privatbank ein wichtiges Gut. Auch 2016wurde sie für ihren ganzheitlichen Beratungsansatz mehrfach vonunabhängigen Instanzen ausgezeichnet.Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben zumGeschäftsjahr 2016 um vorläufige und noch nicht testierte Zahlenhandelt.