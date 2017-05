Südwest Presse: Leitartikel zur Reaktion auf Trump

Ulm (ots) - Weckruf für EuropaDas Umfeld war launig, die Botschaft der Bundeskanzlerin war esnicht: Nur noch bedingt verlässlich sei der Partner USA. Seit demZweiten Weltkrieg gehört die Verbundenheit Deutschlands mit den USAzur unumstößlichen Konstante deutscher Politik. Man wusste in Bonnund später in Berlin stets, was man Amerika wegen der Befreiung vonHitler und der Aufbauhilfe nach Kriegsende zu verdanken hat. Auf dieVereinigten Staaten war Verlass, militärisch, politisch,wirtschaftlich. Selbst in schwierigen politischen Zeiten - Stichwort:Irakkrieg - blieben die Beziehungen zwischen Washington und Berlin,aber auch zwischen den USA und Europa eng. Das steht jetzt zurDiskussion. US-Präsident Donald Trump ist dabei, mitnationalistischer und allein am eigenen Wohl orientierterAußenpolitik die transatlantischen Beziehungen neu zu definieren. Wiewenig er auf den alten Kontinent zuzugehen gedenkt, hat er in denvergangenen Tagen offen gezeigt und ausgesprochen. Deutschland seiböse, sagt der US-Präsident, was immer das auch heißen mag. SeinAnspruch ist schlicht: Give me more money - ich will mehr Geld.Merkel warnt politische Partner in Deutschland und in Europa vor demStrategiewechsel der US-Regierung. Dessen Folgen dürften gewaltigsein. Trump ist an einer Partnerschaft mit dem alten Europa weniginteressiert. Neue Autokraten sind mehr nach seinem Geschmack. Auchder Direktor der Stiftung German Marshall Fund, Stephen Szabo, istpessimistisch. Der Wendepunkt in den transatlantischen Beziehungenkönnte den "Kontinent vor die größte Bedrohung seiner Einheit seitder deutschen Wiedervereinigung" stellen. Der rabiate Kurswechseltrifft einen geschwächten Kontinent. Nationalismen gedeihen in derEU, der Zusammenhalt schwindet, und das nicht nur wegen des AustrittsGroßbritanniens. Genauso stark wiegt der innere Zerfall. Welche Wertesollen künftig noch gelten? Wie substanziell ist die Solidaritäteuropäischer Staaten? Wie belastbar der Wille, internationaleHerausforderungen anzunehmen? Uneinigkeit und Egoismus spielen Trumpin die Hände. Er will spalten, auch mit seinen Anspielungen auf diedeutsche Hegemonie in der EU. Von Europa und den Nato-Staaten forderter vor allem Geld für Rüstung. Ganz so, als ließen sich Krisen in derWelt und der internationale Terrorismus allein mit Bombenteppichenlösen. Trump gibt sich blind auf den Feldern ziviler Politik. DenEinsatz der Vereinten Nationen setzt er herab, ausgeblendet werdendie Bedeutung von Entwicklungshilfe und der Einsatz vonFriedenstruppen - Felder, auf denen sich Europäer stark engagieren.Doch diese Politikansätze sind wichtig. Europa muss dafür streiten.Auch im Klimaschutz und in der Handelspolitik wächst Dissens. AufNachsicht oder auch nur die Bereitschaft zu Differenzierung seitensder USA sollten die Europäer nicht bauen. Die Zeiten haben sich mitTrump geändert. Es fragt sich ob die EU den daraus erwachsenen Zwangzur Einigung auch versteht.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell