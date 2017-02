Südwest Presse: Leitartikel zur Münchner Sicherheitskonferenz

Ulm (ots) - Die Welt ist gefährlicher geworden, weil sich die Zahlder Konflikte vervielfältigt hat und fast jede dieser Krisen mitwenigstens einer der anderen verknüpft ist. Wenn auf der MünchnerSicherheitskonferenz eines sicher ist, dann diese Erkenntnis. Doch inder Frage, welche Konsequenzen die internationale Gemeinschaft ausdieser Diagnose zu ziehen hat, zeigen sich die Ansichten der Akteuregespalten wie seit dem Ende des Kalten Kriegs nicht mehr. Den wohlgrößten Beitrag zu dieser Ratlosigkeit leistet der Regierungswechselin Washington. Denn die Bedenken der europäischen Nato-Partner hatauch US-Vizepräsident Mike Pence nicht zerstreuen können. Verbindlichim Auftritt, doch knallhart in der Sache hat der Stellvertreter desabwesend-allgegenwärtigen Donald Trump keinen Zweifel daran gelassen,dass es auf dieser Welt nur eine Macht gibt, der sich bitteschönniemand entgegenstellen möge: die USA, die sich für den Weg derStärke entschieden haben. Das erhoffte Bekenntnis zur Nato hat Penceim Gepäck nach München mitgebracht, doch der Ton, in dem er esvorbringt, vermag niemand wirklich Mut machen. Sicher, es ist dieRede von jenen gemeinsamen Werten, auf denen die westliche Welt fußt:Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Doch dasentscheidende Bindeglied der Allianz sind für Pence die Opfer, dasBlut, das die Verbündeten vom Zweiten Weltkrieg bis Afghanistanfüreinander vergossen haben. Es sind die Gefallenen, deren Andenkendie USA niemals vergessen werden. Es ist die Vorsehung, die dieVereinigten Staaten und ihre Partner auf dem gemeinsamen Weg in eine- mutmaßlich kriegerische - Zukunft leiten wird. Das ist jener Stil,der die Welt erstmals in Donald Trumps düsterer Antrittsrede imJanuar schockierte. Sein Vize lässt in München keine Zweifel: Davonist noch mehr zu erwarten. Der Weg von der bipolaren Welt desOst-West-Konfliktes in eine von vielen erwartete multipolare Ordnungist einem Chaos gewichen, das einer ordnenden Hand bedarf - einermächtigen Hand, die bereit ist, eher früher als später zuzuschlagen.Angesichts dieser finsteren Töne ist die Frage, ob die Europäerbereit sind, innerhalb der Nato ihrer Selbstverpflichtungnachzukommen, mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes indie Verteidigung zu investieren, ein technisches Detail. Dass allemehr leisten müssen, steht außer Diskussion. Doch viel schwerer wiegtder Eindruck, die Diplomatie, an deren Ende ein für alle Beteiligtenakzeptabler Kompromiss steht, sei ein Modell der Vergangenheit.Donald Trump mag wirtschaftspolitisch Isolationist sein,außenpolitisch ist er Unilateralist. Damit stellt seine Regierungalle Konzepte kollektiver Krisenbeilegung in Frage, die als Reaktionauf die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts konzipiert wurden.1914 herrschten freier Welthandel und Wohlstand. Die folgendeKatastrophe wird in München deutlich angesprochen. In Erinnerungbleibt eine Atmosphäre der Hilflosigkeit.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell