Südwest Presse: Leitartikel zur Entwicklung der SPD

Ulm (ots) - Es war eine selbst für die 153 Jahre alte SPD bislangeinmalige Duplizität: Am gleichen Tag, an dem mit Frank-WalterSteinmeier der dritte Sozialdemokrat nach Gustav Heinemann undJohannes Rau sein Amt als Bundespräsident antrat, wählte die Parteimit Martin Schulz einen neuen Vorsitzenden, der zugleich ihr mitVorschusslorbeer umkränzter Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahlist. Ein umjubelter Feiertag für die SPD zweifellos, aber wasbedeutet dieses Doppelereignis für die politische Stimmung und dasMachtgefüge in Deutschland? Was den neuen Hausherrn von SchlossBellevue betrifft, so ruht ab sofort seine SPD-Mitgliedschaft. Dasist üblich bei unseren Staatsoberhäuptern, die über den Parteienstehen sollen und in ihrer Unabhängigkeit "dem Wohle des deutschenVolkes" verpflichtet sind, wie es im Grundgesetz heißt. Mithin wirdsich Frank-Walter Steinmeier in den nächsten fünf Jahren fürirgendwelche Parteiinteressen nicht einspannen oderinstrumentalisieren lassen. So wenig Steinmeiers Amtsantritt einklares parteipolitisches Signal oder gar ein Präjudiz für dieRegierungsbildung im Herbst ist, so unverkennbar verknüpft die SPDmit ihrem neuen Frontmann den Anspruch auf einen Machtwechsel imBund. Martin Schulz hat nicht nur seine Partei in Euphorie versetzt,sondern auch für eine demoskopische Dynamik gesorgt, die selbstExperten nicht erschöpfend erklären können. Mit Schulz an der Spitzescheint für die zuvor unterbewertete SPD möglich, was mit SigmarGabriel undenkbar war - den Rückstand zur Union wettzumachen undAngela Merkel aus dem Kanzleramt zu verdrängen. Diese offenePerspektive macht den Wahlkampf spannend, bürdet Schulz aber aucheine herausfordernde Last auf. Es ist ja nicht so, dass bereits einemanifeste Wechselstimmung im Land spürbar wäre, ein massiverÜberdruss an der CDU-Regierungschefin oder ein unüberhörbarer Rufnach "SPD pur". Soll sich der "Schulz-Hype" nicht als emotionalesStrohfeuer entpuppen, muss der Kandidat nachliefern. Seine bisherigenPläne für sozialpolitische Korrekturen mögen einem verbreitetenGerechtigkeitsempfinden genügen, doch ein reformerischesGesamtkonzept, das auch andere Felder der Innen- undGesellschaftspolitik umfasst, steht noch nicht dahinter. Die aktuelleBegeisterung für Schulz hängt damit zusammen, dass er in den Augenseiner aus langer Depression erwachten Parteifreunde und in derWahrnehmung vieler Wähler eine Alternative zu der scheinbaralternativlosen Kanzlerin bietet. Freilich liefe dieser Rausch insLeere, wenn der momentane Kandidat der Herzen seinen Machtanspruch inden nächsten sechs Monaten nicht inhaltlich und koalitionsstrategischunterfüttert sowie eine Kampagne hinlegt, der - anders als bei seinenerfolglosen Vorgängern Steinmeier und Steinbrück - Flügel wachsen.Mit Steinmeiers Amtseinführung und der Wahl von Schulz schon vomBeginn einer neuen sozialdemokratischen Ära zu träumen erscheintjedenfalls gewagt, wenn nicht gar illusionär.