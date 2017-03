Südwest Presse: Leitartikel zur Asylpolitik

Ulm (ots) - Die grün mitregierten Länder im Bundesrat habenabgelehnt, die drei Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokkoals sichere Herkunftsländer einzustufen. Doch wer, wie vieleUnionspolitiker, diese Entscheidung nun zu einem Rückschlag im Kampfgegen illegale Migration erklärt, der überzieht. Zwar wäre dieEinstufung durchaus ein Signal in diese Länder hinein, eine ArtStoppzeichen: Seht, es hat keinen Zweck, nach Deutschland zu kommen!Doch schon 2016 waren es nur noch 8000 Asylbewerber aus denMaghreb-Staaten, die neu einreisten. Jene vielen dagegen, die schonhier sind, könnten auch mit der neuen Einstufung nicht schnellerabgeschoben werden als bisher, weil die Maghreb-Staaten nur wenigInteresse haben, sie zurückzunehmen. Da muss die Bundesregierung nochdicke diplomatische Bretter bohren. Doch zeigt die Debatte um dieMaghreb-Staaten punktgenau, woran die Asylpolitik derzeit krankt: DerStreit spielt sich nun, da der Vorwahlkampf beginnt, vorwiegend aufideologisch zementierten Schauplätzen ab. Nüchterne Erwägungenweichen plakativen Einzelaktionen - gern in Form neuer Gesetze. Dabeigab es in den vergangenen beiden Jahren bereits so viele Änderungen,dass die Behörden mit der Umsetzung kaum hinterherkommen. Da ist dasAsylpaket I vom Oktober 2015, dem Anfang 2016 das Asylpaket IIfolgte, flankiert von neuen Regeln auf EU-Ebene, und vor wenigenWochen ergänzt durch das sogenannte "Abschiebepaket", das dieAusreise abgelehnter Asylbewerber deutlich beschleunigen soll.Inzwischen erhalten viele Asylbewerber wieder Sachleistungen stattBargeld, dürfen ihren Wohnort nicht frei wählen, der Familiennachzugwurde drastisch eingeschränkt, und wer eine "ungünstigeBleibeprognose" hat - etwa Flüchtlinge aus Maghreb-Staaten - harrtoft weit länger als sechs Monate in der Erstaufnahme aus. Spätestensseit 2016, das mit den Übergriffen von Köln begann und dem Anschlagin Berlin endete, dreht sich die Diskussion über Asylpolitik vorallem um Abschiebung und Abschreckung. Die Bundesregierung hat ihrenKurswechsel nie lautstark proklamiert, sondern einfach vollzogen.Allerdings ist inzwischen ein Punkt erreicht, an dem weitereGesetzesverschärfungen nur wenig an Sicherheit und Abschreckungbringen, dafür aber tief in die Menschenrechte eingreifen - wie etwader immer wieder aufkeimende Vorschlag von Flüchtlingslagern an dendeutschen Grenzen oder gleich in Libyen. Wichtig wäre jetzt, dievorhandenen Gesetze in Ländern und Kommunen, in großen und kleinenBehörden umzusetzen. Denn da hakt es gewaltig. Wie bei derAbschiebung abgelehnter Asylbewerber in die Maghreb-¬Staaten wärenauch hier Politiker mit langem Atem nötig, die abseits desRampenlichts wirken. Im Wahlkampf sind die allerdings die Ausnahme.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell