Südwest Presse: Leitartikel zu den Folgerungen aus der Saar-Wahl

Ulm (ots) - Der erste Stimmungstest im Superwahljahr 2017 ist fürdie CDU erstaunlich positiv ausgefallen. Annegret Kramp-Karrenbauerbleibt Ministerpräsidentin im Saarland, und Angela Merkel darfhoffen, dass ihre Union auch bei den Mai-Wahlen in Schleswig-Holsteinund Nordrhein-Westfalen nicht chancenlos gegen Rot-Grün sein wird.Dass die CDU mit so deutlichem Vorsprung vor ihrem Juniorpartner SPDlanden würde, war in den letzten Tagen vor dem Wahlsonntag allesandere als zu erwarten. Offenbar wollten die Saarländer ihre populäreRegierungschefin Kramp-Karrenbauer nicht stürzen - wie schon zuvor inHamburg, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz zog der Amtsbonus.Vor allem aber wollten die Bürger im kleinsten Flächenland derRepublik keinen Wechsel zu Rot-Rot. Das Saarland taugt also nicht alswestdeutsches Trainingscamp für ein Bündnis von SPD und Linkspartei,allen vorherigen Spekulationen zum Trotz. Die Damenwahl an der Saarwurde so auch zur Niederlage für Oskar Lafontaine, der sich schon alsWegbereiter einer Linkskoalition mit der SPD-Frontfrau Anke Rehlingerals Ministerpräsidentin gerierte. Der Saar-Napoleon hat zweifellosimmer noch starken Einfluss auf die politische Stimmung in seinemStammland, aber seine Macht ist nicht mehr so groß, dass er einedurchaus erfolgreiche Landesmutter aus dem Amt drängen könnte.Lafontaines Karriereende rückt jetzt noch klarer in den Blick Dererste Akt im Dreisprung dieses Wahl-Frühjahrs in den Ländern hatzugleich die Hoffnungen der SPD empfindlich gedämpft, mit dem neuenVorsitzenden Martin Schulz zu neuen Ufern aufbrechen zu können. Der100-Prozent-Mann aus Würselen kann keine Wunder bewirken, das lernenwir aus dem Ergebnis der Saar-Wahl, seinem persönlichen Praxistest.Dass damit der Schulz-Effekt bereits verpufft und die SPD-Blasegeplatzt wäre, bevor der Bundestagswahlkampf so richtig begonnen hat,lässt sich allerdings nicht unbedingt konstatieren. Aber beflügelnddürfte die Erkenntnis, dass eine zwar beliebte, indes keineswegscharismatische Person wie Annegret Kramp-Karrenbauer Sand insGetriebe des SPD-Hoffnungsträgers zu streuen vermag, für die Genossennicht gerade sein. Freilich könnten demnächst die beidenSPD-Ministerpräsidenten Hannelore Kraft und Torsten Albig profitierenvom Zug der Zeit, einem erkennbaren Vorteil erfolgreicher Amtsträger.Andererseits steht hinter der Zukunft der Grünen, die inNordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein Koalitionspartner derGenossen sind, nach der Saarland-Wahl ein noch größeres Fragezeichenals zuvor. Für die Bundestagswahl haben die Saarländer allenfallseinen ersten Fingerzeig gegeben, mehr nicht. Als ultimativeTrendsetter für den Bund eignen sie sich nicht. Das Rennen um dieMacht in Berlin bleibt also spannend. Weder ist Angela Merkel bereitsangezählt, noch weniger darf Martin Schulz auf einen glattenDurchmarsch ins Kanzleramt setzen.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell