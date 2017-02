Südwest Presse: Kommentar zur günstigen Entwicklung der Krankenkassenbeitrage

Ulm (ots) - Nur gut, dass die Konjunktur so gut läuft. Immer neueRekorde bei der Zahl der Arbeitnehmer und deutliche Lohnsteigerungensind die Hauptgründe dafür, dass die Krankenkassen finanzielldeutlich besser dastehen als erwartet. Noch vor einem halben Jahrhatte ihr Spitzenverband stark steigende Beiträge vorhergesagt.Inzwischen gibt er Entwarnung. Zumindest vorläufig. Für dieBeitragszahler ist das höchst erfreulich. Offen ist allerdings, wielange die günstige Entwicklung anhält. Die Mahnung zur Vorsicht istnicht Miesepeterei. Sie hat vielmehr handfeste Gründe. Zum einenwurde in dieser Legislaturperiode eine Reihe von kostenträchtigenReformen beschlossen von den Krankenhäusern über dieGesundheitsvorsorge bis zur besseren Hospizversorgung. Zwar sind dieAusgaben nicht so schnell gestiegen, wie es die Kassen erwartethatten. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Zum anderen dauertkein Aufschwung ewig. Wenn die Wirtschaft einmal nicht mehr so gutläuft, rächt sich rasch die Ausgabefreudigkeit in guten Zeiten. Zudemticken im Gesundheitsbereich Zeitbomben, etwa steigendeArzneimittelausgaben aufgrund des medizinischen Fortschritts.Einsparmöglichkeiten zu finden, ist immer mühsamer und mit wenigerRuhm verbunden, als neue Leistungen einzuführen. Gut möglich, dassauch 2018 die meisten Krankenkassen ohne Beitragserhöhungenauskommen, wenn sie im vergangenen Jahr ihre Reserven erhöhenkonnten. Feststehen wird das erst nach der Bundestagswahl, was Druckaus der politischen Diskussion nehmen sollte. Klar ist aber auch:Längerfristig fordert die alternde Bevölkerung ihren Tribut.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell