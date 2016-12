Südwest Presse: Kommentar zur Überwachung in Städten

Ulm (ots) - Auch eine flächendeckende Video-Überwachung kann nichtjede Form von Kriminalität unterbinden. Das stimmt. Schon gar nichtwerden sich fanatische Selbstmordattentäter durch allerorteninstallierte Kameras stoppen lassen. Aber richtig ist auch, dassbestimmte Straftaten durch den Einsatz elektronischer Augenverhindert oder verringert werden - und dass die Fahndung nachVerdächtigen per Videoaufzeichnung erleichtert wird, wie jetztzweimal hintereinander in Berlin. Auf Bahnhöfen und in öffentlichenVerkehrsmitteln hat diese Form der Überwachung also ihren Nutzenzweifelsfrei nachgewiesen.âEUR¯ Dass daraus nicht zwingend folgt, denöffentlichen Raum lückenlos mit Video-Kameras zu bestücken, leuchtetgleichwohl ein. Dagegen sprechen technische wie grundrechtlicheEinwände. Doch den Anspruch der Bürger auf ein hohes Maß anSicherheit muss die Politik zur Kenntnis nehmen. Wo der Staat diesemAnliegen ebenso sinnvoll wie verhältnismäßig entsprechen undobendrein polizeiliche Ermittlungen erleichtern kann, fällt esschwer, dagegen den Datenschutz oder das individuellePersönlichkeitsrecht ins Feld zu führen.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell