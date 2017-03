Südwest Presse: Kommentar zur Spionage durch die Türkei

Ulm (ots) - Es ist wie in einem sehr mäßigen Agenten-Thriller: Beider Münchner Sicherheitskonferenz drückt der türkischeGeheimdienstchef seinem Kollegen vom Bundesnachrichtendienst BND eineListe in die Hand. Angebliche türkische Staatsfeinde stehen darauf.Das Ansinnen: Deutsche Agenten sollen zumindest klären, ob sie zurGülen-Bewegung gehören. Falsche Adresse, Herr Erdogan. Der BNDspioniert nur im Ausland. Der Bundesverfassungsschutz wäre zuständig.Falsche Begründung: Bisher ist Ankara jeden Beweis schuldiggeblieben, dass Fethullah Gülen Drahtzieher des gescheitertenPutschversuchs war. Falscher Anspruch: Deutsche Behörden habenkeinerlei Anlass, mutmaßliche oder tatsächliche Gülen-Anhänger zubeäugen, sofern sie sich nicht anschicken, die Verfassung derBundesrepublik zu gefährden. Falsche Annahme: Die Türkei undDeutschland sind zwar Partner in der Nato. Das schließt aber absolutaus, dass in Ankara ein Marsch aufnotiert und in Berlin abgespieltwird. Tayyip Recep Erdogan und seine Epigonen haben bereits mit ihrenVerbalattacken zu eigenen Wahlkampfauftritten in anderen Ländernjegliche Grenze der Zumutbarkeit überschritten. Wenn sie jetztMitbürger mit türkischen Wurzeln in Deutschland einschüchtern odergar ausspionieren lassen, muss die Bundesregierung allerechtsstaatlichen Mittel einsetzen, um dies zu unterbinden. Sie mussauch sicherstellen, dass Menschen mit deutschem und türkischem Passkeine Nachteile entstehen, nur weil sie anderer Meinung sind als einStaatsoberhaupt, dem nahezu jedes Mittel Recht ist, um über eineVolksabstimmung ein autokratischer Herrscher zu werden.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell