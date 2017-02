Südwest Presse: Kommentar zur Münchner Sicherheitskonferenz

Ulm (ots) - Verkehrte Welt in München: Die deutscheVerteidigungsministerin mahnt den US-Präsidenten. Ursula von derLeyen, die vor nicht allzu langer Zeit an selber Stelle über deutscheTruppen in Afrika fantasiert hatte, liest dem mächtigsten Mann derWelt die Leviten: Die Nato ist eine Wertegemeinschaft, die keinenRaum für Folter und Anbiederung an jene zulässt, die sich nicht uminternationales Recht scheren. Dass solche Worte nötig sind, zeigt,wie sehr sich die Lage verändert hat. Die USA, einst Garant fürSicherheit und Stabilität, werden als Risiko wahrgenommen. Europakommt aus der Defensive und die Ministerin, die sich bis dato gerneals Vorkämpferin aller Teilzeitsoldatinnen präsentiert hat, scheintdie Führungsrolle Deutschlands anstreben zu wollen. Bis dahin ist esein weiter Weg. Denn die vergangenen Tage haben gezeigt, wie tief dervorauseilende Gehorsam geht. Ein Wink aus Washington, und dieNato-Partner sind willens, ihre Verteidigungsetats aufzustocken. Klarist: Mögen die Europäer dem US-Präsidenten jegliche Befähigung zurStaatskunst absprechen - Donald Trump treibt die Welt vor sich her.Schon jetzt.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell