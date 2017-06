Südwest Presse: Kommentar zur Löschung von Hassbotschaften im Internet

Ulm (ots) - Die Selbstverpflichtung der Internetriesen gegenHassbotschaften im Netz zeigt Wirkung. Das ist die gute Nachricht inder Untersuchung, die die EU-Kommission in Auftrag gegeben hat. Dieschlechte: Nach wie vor stehen Migranten und Menschen mit sexuellenIdentitäten, die nicht den gängigen Erwartungen entsprechen, imVisier derer, die soziale Netzwerke missbrauchen, um ihrer Ablehnunggegenüber gesellschaftlichen Minderheiten Ausdruck zu verleihen. Zueinem Zeitpunkt, zu dem in Deutschland Justizminister Heiko Maas undseine Pläne, Facebook, Twitter & Co. gesetzlich zur Löschungstrafrechtlich relevanter Inhalte zu verpflichten, ist das einewichtige Erkenntnis. Denn anders als in vielen Bereichen derWirtschaft, in denen Formen der freiwilligen Selbstkontrolle kläglichversagt haben, scheinen die großen Player im Internet zumindest daranzu arbeiten, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung endlich gerechtzu werden. Denn während die Plattformbetreiber satte Erträge ausWerbung und dem Ausspähen ihrer Nutzer einstreichen, sind letzterehilflos Mobbing und verbaler Gewalt jener ausgeliefert, die dievermeintliche Anonymität des Netzes perfide ausnutzen. Das ist einerster Schritt. Weitere müssen folgen. Doch Maas' Gesetz steht - soberechtigt sein Anliegen ist - auf wackligen Beinen. Das hat mit vageformulierten Tatbeständen und exorbitanten Strafdrohungen ebenso zutun wie mit dem verfassungsrechtlich besonders heiklen Umstand,Rechtsdurchsetzung in private Hände zu geben. Vielleicht kommt derMinister schon mit einer verschärften Kontrolle der Konzerne weiter.Nachbessern muss er ohnehin.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell