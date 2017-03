Südwest Presse: Kommentar zur Landtagswahl im Saarland Schulzeffekt reicht nicht

Ulm (ots) - In den letzten Wochen schien es, als überrolle derSchulzeffekt das gesamte Land. Entsprechend war die Saarland-Wahlaufgeladen: Wenn es SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger gelungenwäre, CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer aus dem Amtzu fegen, wäre das zurecht als Menetekel für Kanzlerin Merkelverstanden worden. Es kam - wie so oft in den letzten Monaten -anders als von den Demoskopen vorhergesagt: Die Saar-CDU konnteüberraschend zulegen und hält die SPD auf klarem Abstand. Auch wenndas kleine Saarland kaum als Blaupause für die ganze Republikherhalten kann, ist es doch ein erstes Schlaglicht mit zweiErkenntnissen: Zum einen muss Martin Schulz seinen Gefühlswahlkampfdringend mit konkreten Inhalten unterfüttern - sonst ist derSchulzeffekt schnell am Ende. Zum anderen scheint das Modellbodenständige Politikerin weiterhin zu ziehen. Der ErfolgKramp-Karrenbauers gibt dem zurückhaltenden Kurs der Kanzlerin recht.Ein Signal macht die größte Hoffnung. Der Zweikampf der Großen lässtdie AfD wieder zu dem schrumpfen, was sie ist: eine Kleinstpartei vonrechten Nörglern.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell