Südwest Presse: Kommentar zur Kretschmanns Grundsatzrede

Ulm (ots) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat gestern vorden Studenten in Mumbai keine Namen genannt, aber natürlich ist klar,wem seine Attacke galt: der rückwärts gewandten Politik des neuenUS-Präsidenten. Donald Trump versucht gerade mit aller Kraft, dieWelt in die wirtschaftspolitische Steinzeit zurückzuschießen. Nunwird Baden-Württembergs Regierungschef den Wüterich aus dem WeißenHaus kaum stoppen können. Doch das Signal ist wichtig, zumal für einLand, dessen Wohlstand auf dem Export beruht: Diese Politik bleibtnicht unwidersprochen, Donald Trump muss überall mit dem Widerstandder Vernünftigen rechnen - auch aus dem im Vergleich mit Amerika nurkleinen Baden-Württemberg. Gerade der Besuch Kretschmanns in Indienhat gezeigt: Es gibt auf dieser Welt kein isoliertes Handeln mehr,keine nationalen Lösungen. Volkswirtschaften sind enger denn jemiteinander verwoben. Die globalen Herausforderungen - Klimawandel,Bevölkerungswachstum, Umweltverschmutzung - lassen sich nur gemeinsamlösen. Trumps Schnellschüsse werden am Ende die USA selbst treffen.