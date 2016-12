Südwest Presse: Kommentar zur Israel-Resolution im Sicherheitsrat

Ulm (ots) - Der UN-Sicherheitsrat hat sich in den letzten Jahrennicht gerade als entscheidungsfähiges Gremium gezeigt. Immer wenn esdarum ging, dass die Weltgemeinschaft gegen Völkermord undVertreibungen ein Zeichen setzen sollte, scheiterten die Resolutionenam Vetorecht eines der ständigen Mitglieder. Im Fall Israel hat dasGremium urplötzlich Handlungsfähigkeit bewiesen. Weil US-PräsidentObama an der Doktrin als Schutzmacht des jüdischen Staats austaktischen Gründen nicht mehr festhält, konnte die Resolution 2334,zuerst ausgerechnet von der Militärdiktatur Ägypten eingebracht, denRat passieren. Nun kann man die Siedlungspolitik Israels mit Rechtals Hindernis im Friedensprozess mit den Palästinensern bezeichnen.Auch in Israel selbst werden die kritischen Stimmen daran immerlauter. Indem aber Obama - von Außenminister Steinmeier verbalunterstützt - Israel international bloßstellt, fällt er der letztenechten Demokratie im Nahen Osten in den Rücken. In Jerusalem stärktdie Entscheidung deshalb die Sicht der Falken: Nur ein wehrhaftesIsrael überlebt auf Dauer. Der Friede ist weiter entfernt denn je.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell