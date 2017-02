Südwest Presse: Kommentar zur Haft für Deniz Yücel

Ulm (ots) - Der Haftbefehl gegen Deniz Yücel ist der berühmteTropfen "zu viel". Lange hat die deutsche Politik dem Treiben destürkischen Präsidenten Erdogan zähneknirschend, aber zurückhaltendzugesehen. Nun muss sie handeln. Yücel hat nichts verbrochen. Er hatberichtet; kritisch, ohne Scheu vor Erdogans Clique. Dafür sitzt erjetzt im Knast, wie weit über hundert andere Kollegen auch. Ihnenallen gilt die Solidarität. Die Türkei ist weit davon entfernt, einRechtsstaat zu sein. Wenn der in Deutschland agierende AKP-PolitikerMustafa Yeneroglu trotz vorsichtiger Kritik am Haftbefehl auf dieUnabhängigkeit türkischer Gerichte pocht, so verkennt derErdogan-Getreue, dass es in seinem Land seit Monaten Säuberungengibt, auch in der Justiz, und dort ein Klima herrscht ausEinschüchterung und Angst. Nach dem Schlag gegen Yücel gilt nochmehr: Erdogan, der sein Land an den demokratischen Abgrund führt, istin Deutschland nicht willkommen. Die Politik muss versuchen, ihn aneinem Auftritt in Deutschland zu hindern. Falls das nicht gelingt,muss sich die Zivilgesellschaft dem Autokraten entgegenstellen.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell