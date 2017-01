Südwest Presse: Kommentar zur Debatte um die Sicherheitslage Ein erstes Signal

Ulm (ots) - Mehr als zwei Wochen sind seit dem Terroranschlag inBerlin vergangen. Noch gibt es viele offene Fragen, aber eines istklar: Der Attentäter radikalisierte sich nicht im stillen Kämmerlein.Er war keiner, der aus dem Dunkeln zur Tat schritt und den niemandhätte aufhalten können. Das Gegenteil ist der Fall. Deshalb spieleneinige Behörden "Schwarzer Peter", und Politiker aller Couleurstreiten sich darüber, wie der Staat reagieren soll, nachdem er imFall Amri versagt hat. Der Chor schwoll nochmals an, alsInnenminister de Maizière seine "Leitlinien für einen starken Staat"vorgelegt hatte. Aber inzwischen kündigt SPD-Justizminister Maaszumindest ein härteres Vorgehen gegen Gefährder an, von denen 224 mitausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland leben. Diesogenannte Abschiebehaft soll auf jene ausgeweitet werden können,deren Herkunftsstaaten nicht kooperieren. Eine Einigung darauf beimgeplanten Treffen der beiden Minister täte gut. Denn es wäre einerstes Signal gegen eine Entwicklung, die man nur mit dem WortKontrollverlust bezeichnen kann. Weitere Schwachstellen warten aufAbdichtung.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell