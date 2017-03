Südwest Presse: Kommentar zum neuen Tonfall gegenüber der Türkei

Ulm (ots) - In den vergangenen Wochen hat Bundeskanzlerin Merkelim Umgang mit der Türkei jene Strategie verfolgt, mit der sie beicholerischen, machtverliebten Männern schon häufig Erfolg hatte: Ruhebewahren, nicht provozieren lassen, das Gespräch suchen. Nun hat sieoffenbar beschlossen, dass gegenüber Erdogan die nächsteEskalationsstufe angebracht ist. Über ihren Vertrauten Peter Altmaierließ sie türkischen Regierungsmitgliedern Einreiseverbote androhen.Der Schritt ist zwar richtig - doch er hätte schon früher kommenmüssen. Die sich ständig steigernden Provokationen aus Ankara ließenbereits seit Tagen erkennen, dass die türkische Seite durch Ruhenicht besänftigt, sondern weiter angestachelt wird. Es gibt auch inder internationalen Diplomatie Situationen, in denen Gespräche erstnach einem Machtwort wieder möglich sind. Dies ist ganzoffensichtlich eine davon. Dass die Bundesregierung zugleich dieEinrichtung von Wahllokalen in Deutschland für das türkischeReferendum gestattet, zeigt, dass sie weiterhin auf Verständigungsetzt. Aber eben nicht, ohne zuvor eine rote Linie gezogen zu haben.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell