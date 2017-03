Südwest Presse: Kommentar zum Zank vor dem EU-Jubiläum

Ulm (ots) - Ein schöner Gipfel hätte es werden können in Rom: 60Jahre Gemeinschaft, ein Anlass, um zurückzublicken auf sechsfriedliche Jahrzehnte, an denen die EU unzweifelhaft ihren Anteilhat. Doch die Zeiten, sie sind nicht so. Die EU erlebt gewissermaßeneine verspätete Midlife-Crisis: Sie hat viel erreicht im Leben,Wohlstand und Freiheit gemehrt, doch jetzt ist sie gesetzt und etwasträge, und die Jahre haben Spuren hinterlassen. Wie in einer langenEhe reagieren die Partner gereizt aufeinander. Jedes Stichwortbeschwört vergangene Auseinandersetzungen herauf. DeutschlandsFinanzminister Wolfgang Schäuble exerziert das vor, wenn er auf denunspektakulären Vorschlag von Sigmar Gabriel, Deutschland solleseinen Beitrag erhöhen, mit einer Tirade gegen jene (Süd-)Länderantwortet, die sich vermeintlich zu sehr auf andere verlassen -worauf jene wieder gereizt antworten. Um aus diesem Hick-Hackherauszukommen, hilft es nicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen.Die verbliebenen 27 Staaten müssten bereit sein, ihre Reflexeabzulegen und vorurteilsfrei miteinander zu reden. Doch bevor dasgeschieht, muss die Krise wohl erst noch schlimmer werden.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell