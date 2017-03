Südwest Presse: Kommentar zum Widerstand gegen die Pkw-Maut

Ulm (ots) - Seit Wochen fordert Verkehrsminister AlexanderDobrindt ein Ende der "Maut-Maulerei" in Österreich und ermahnt dieNachbarn zu "Gelassenheit". Diese dürfte ihm selbst allerdings geradeabhanden kommen. Denn was sich über dem CSU-Mann zusammenbraut, hatden Charakter eines schweren Unwetters. Das verantwortliche Tief kämejedoch aus den eigenen Landen. Die Waffe der Widerständler bei CDU,SPD und Grünen heißt Vermittlungsausschuss. Zwar muss der Bundesratder Maut gar nicht zustimmen, aber er kann die bayerischen Träumeauch ohne großen Knall zerstören, allein durch zeitliche Verzögerung.Voraussetzung: Die CSU sitzt nicht in der nächsten Bundesregierung.Dass sich der Partei nicht von vornherein jemand in den Weg gestellthat, ist bedauerlich und peinlich. Eine Maut, die nur Ausländerbelastet, hätte niemals im Koalitionsvertrag landen dürfen. Findetsich nun doch noch ein Hebel, einen der bizarrsten Vorgänge in derjüngeren Gesetzgebung zu stoppen, sollte er genutzt werden. DieBundestagswahl eröffnet die Chance, in der Verkehrspolitik noch malganz von vorne anzufangen. Lenkend, nicht spaltend.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell