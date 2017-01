Südwest Presse: Kommentar zum Überschuss im Bundeshaushalt

Ulm (ots) - Kommentar zum Überschuss im Bundeshaushalt Kaum hatder Bund ein paar Milliarden Euro Überschuss im vergangenen Jahrgemacht, schon tobt eine reichlich absurde Diskussion, wie siemöglichst schnell ausgegeben werden sollten. "Geld, das die Bürgererwirtschaftet haben, darf der Finanzminister nicht horten", kommtvon Sigmar Gabriel wohl in seiner Funktion als SPD-Chef. DerWahlkampf lässt grüßen. Wolfgang Schäuble will nichts horten, sondernnur ein bisschen vom riesigen Schuldenberg des Bundes abtragen. Wenndas nicht nachhaltig ist... Von verschiedenen Seiten wird mehr Geldfür Schulen und Straßen gefordert. Das klingt gut. Allerdings wurdendie Investitionen hierfür schon deutlich aufgestockt, und einerheblicher Teil dieser Mittel wird gar nicht abgerufen. Das isteiner der Gründe für Schäubles Überschuss. Denn es fehlen die nötigenKapazitäten, zunächst beim Staat für die Planungen und dann bei denBaufirmen. Mehr Geld hilft da kurzfristig gar nichts. Genausounsinnig ist es, aufgrund eines einmaligen Überschusses dauerhaftSteuern zu senken oder Ausgaben zu erhöhen. Schäuble ist auf demrichtigen Weg, auch wenn er nicht so glorios erscheintPressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell