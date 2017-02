Südwest Presse: Kommentar zum Thema Kinderpornografie

Ulm (ots) - Es braucht nicht viele Worte, um Alarmglockenschrillen zu lassen. "Kinderpornografie" und "Limburg" reichen. Daskatholische Bistum trägt noch immer schwer am giftigen Erbe, das derfrühere Protz-Bischof Tebartz-van-Elst seinem Nachfolger GeorgBätzing hinterlassen hat. Jetzt wurde auf dem Dienstcomputer einesMitarbeiters des neuen Bischofs kinderpornografisches Materialentdeckt. Die Zentralstelle für Internetkriminalität und dieGeneralstaatsanwaltschaft Frankfurt ermitteln. Noch weiß man wenigüber den Hintergrund des Beschuldigten, für den, wie für alle anderenauch, die Unschuldsvermutung gilt. Ein Priester jedoch sei er nicht,heißt es von seinem Dienstherrn. Bis zu seiner jetzigen Suspendierunghabe der 55-Jährige auch nicht mit Kindern zusammengearbeitet. Davormöglicherweise schon. Das Bistum forscht danach. Und das ist trotzdes schwerwiegenden Verdachts das eigentlich Gute: Der neue Bischofsetzt auf Transparenz und Aufklärung. An Abwiegelung und Vertuschungzum vorgeblichen Schutz der Kirche will man sich in Limburg nichtbeteiligen. Das ist einerseits die einzig tragfähige Reaktion auf diefrüheren Skandale rund um den ehrwürdigen Dom in Limburg,andererseits aber auch die zwingende Folge jener Leitlinien, die sichdie katholische Kirche als Reaktion auf den niederschmetterndenMissbrauchsskandal auferlegt hat. Die Maßstäbe scheinen dort zugreifen wo man verstanden hat, dass Kirchenmitarbeiter - ob nungeweiht oder nicht - nicht die besseren Menschen sind, die Kircheaber eine besonders große moralische Verantwortung beim Umgang mitFehlern und Versagen hat.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell