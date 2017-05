Südwest Presse: Kommentar zum Streit in der SPD

Ulm (ots) - Die politischen Verdienste der SPD für dieses Landsind unbestritten, ihre Politiker haben über Jahrzehnte Historischesgeleistet. Doch leider scheinen 150 Jahre Parteigeschichte nichtgereicht zu haben, um endlich zu begreifen, wie Wahlkampf geht. Diejüngste Volte des Ex-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück ist einerneuter, schlagender Beweis für dieses SPD-Defizit. SteinbrücksInterview-Angriffe in "Bild am Sonntag" und der FAS haben nur einZiel: sein eigenes Ego und den Erfolg seiner Bühnentournee mit demSatiriker Florian Schroeder zu stärken. Der ehemalige Finanzministerkennt seine Partei nur zu gut: Ein kleiner, gemeiner Haken auf MartinSchulz und schon keulen Stegner & Co. zurück. Am Freitag kannte nochkeiner das neue Kabarett-Duo Steinbrück/Schroeder, jetzt werden dieSäle garantiert gefüllt sein. Das Ende vom Lied: Die SPD präsentiertsich der amüsierten Öffentlichkeit wieder einmal als heilloszerstrittener Haufen. Ein Bärendienst für Martin Schulz und seineKampagne. Ein kurzer Blick auf die Taktik des politischen Gegnerskönnte der SPD helfen. Auch wenn's schwer fällt: Einfach mal dieKlappe halten!Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell