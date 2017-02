Südwest Presse: Kommentar zum Rücktritt von Michael Flynn

Ulm (ots) - Es ist alles andere als verwunderlich, dass wenigerals vier Wochen nach seinem Amtsantritt das Köpferollen unterUS-Präsident Donald Trump schon begonnen hat. Michael Flynn galt inder höchst sensiblen Funktion des Nationalen Sicherheitsberaters vomersten Tag an als fehl am Platze. Unter anderem wegen seiner Kontaktezu Moskau, die er im Alleingang kultivierte und die er nutzte, umgegenüber dem Kreml großspurige Versprechen abzugeben. Flynn wäreselbst im republikanisch beherrschten Kongress auf harten Widerstandgestoßen und konnte nur deswegen den Job bekommen, weil er nicht derZustimmung der Parlamentarier bedurfte. Interessant wird nun, obTrump erneut eine umstrittene Persönlichkeit wie David Petraeus inden einflussreichen Posten hievt oder er ausnahmsweise auf Nummersicher geht. Der Skandal um Michael Flynn zeigt aber zugleich einevon vielen Schwächen der neuen Regierung. Trump hat sich mit einerMannschaft aus politischen Neulingen umgeben, denen dieGepflogenheiten in Washington völlig fremd sind. Folglich werdeninterne Machtkämpfe, die offenbar täglich zunehmen, nicht diskrethinter den Kulissen ausgetragen, sondern von unzufriedenenMitarbeitern in die Medien getragen. Nur so wurde bekannt, dass dasJustizministerium vor Flynns Erpressbarkeit gewarnt hatte. Dabei ister möglicherweise nicht der einzige, über den Moskaukompromittierende Informationen besitzt. Warum nämlich der Präsidentgegenüber keinem anderen Regierungschef vor harten Wortenzurückscheut und ausgerechnet Wladimir Putin mit Samthandschuhenanfasst, darauf kann sich niemand einen Reim machen.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell