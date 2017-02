Südwest Presse: Kommentar zum Richterspruch gegen Donald Trump

Ulm (ots) - Es ist ein gutes Zeichen, dass ein Berufungsgerichtdas Einreiseverbot für Menschen aus vorwiegend muslimischen Ländernin die USA verworfen hat. Der Spruch bestärkt das Vertrauen in denRechtsstaat gerade in einer Zeit, in der sich ein US-Präsidentaufführt als sei er ein Alleinherrscher. Zugleich sagt Donald TrumpsReaktion eine Menge darüber aus, was unter seiner Regierung noch zuerwarten ist. Als Geschäftsmann konnte sich der Milliardär mitrabiater Ellenbogenmentalität durchsetzen. Nun aber stößt er anGrenzen. Entweder begreift Trump das Prinzip der Gewaltenteilungnicht, oder er dachte, er könne seine Gegner weiterhin mitBeleidigungen und Tweets einschüchtern. Die "Gegner" sind in diesemFall aber keine politischen Konkurrenten, sondern angesehene,unabhängige Richter. Sie sind der Verfassung verpflichtet und nichtdem Diktat eines eitlen Politikers. Trump wird vermutlich bis zumObersten Gerichtshof gehen. Dieser könnte die bisherigenEntscheidungen bestätigen. Dann droht eine Verfassungskrise, und keinMensch weiß, wie dieser Präsident reagieren wird, wenn dieRechtsmittel erschöpft sind.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell