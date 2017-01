Südwest Presse: Kommentar zum Londoner Brexit-Kurs

Ulm (ots) - Nun also auf die harte Tour. Nach übereinstimmendenMeldungen englischer Tageszeitungen wird Premierministerin TheresaMay morgen einen sauberen Schnitt mit dem Kontinent verkünden. Ausfür die Zollunion, Abkehr vom Europäischen Gerichtshof, vor allemaber Schluss mit dem gemeinsamen Binnenmarkt. In dieser Konsequenzwären alle Überlegungen eines "soft brexit" hinfällig. Diese neueKlarheit dürfte die Verhandlungen zwischen Rest-Europa undGroßbritannien vereinfachen. Statt eines Durchwurstelns, das aufbeiden Seiten des Kanals nur für neuen Frust sorgen dürfte, stündenab Frühjahr inhaltlich harte, klare Verhandlungen an. Das Ziel derLondoner Regierung ist es, die volle Kontrolle über die Einwanderungzurückzuerlangen, Kontinentaleuropa braucht England alsHandelspartner. Hier zeigen sich erste Kompromisslinien. Ob May abermit ihrem harten Brexit im Inneren überzeugen kann, ist fraglich.Sollte Englands Wirtschaft in die Knie gehen, könnten Brexit-Gegnereine Renaissance erleben. Und Schottland würde abermals über ein Endeder Union mit England diskutieren - auf die harte Tour.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell