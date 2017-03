Südwest Presse: Kommentar zum Leben im Alter

Ulm (ots) - Wenn das keine gute Nachricht ist: Die Mehrheit derSenioren ist zufrieden. Das Haushaltseinkommen ist gestiegen, dasgesundheitliche Wohlbefinden nicht geschrumpft. Die rüstigen Rentnergestalten ihren Ruhestand mit Freizeit und mit Ehrenamt. Wer einensinnstiftenden Beruf hatte, hält daran noch gerne ein paar Jahrefest. Nur bei Menschen mit geringem Einkommen trübt sich das Bild.Für die Mehrheit jedoch gilt: Nicht die eigene Wirklichkeit, sonderndie Annahme, dass es anderen nicht so gut gehen könnte, gibt Anlasszur Sorge. Ein gutes Alter ist keine Selbstverständlichkeit. Vorallem nicht in Zukunft. Künftige Generationen werden eine ähnlicheAbsicherung, wie sie heutige Rentner genießen, nicht mehr erfahren.Die zunehmende Einkommensspaltung der Erwerbsgesellschaft schafftVerwerfungen bis ins hohe Alter. Zudem werden Verteilungskämpfe imGesundheitswesen und bei Sozialleistungen mit dem Eintritt derBabyboom-Generation in die Rente steigen. Schön, dass Rentner heuteso gut im Leben stehen. Die jetzt Berufstätigen werden sichvielleicht einmal wehmütig daran erinnern.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell