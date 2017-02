Südwest Presse: Kommentar zum Freihandel mit Kanada

Ulm (ots) - Eine Mehrheit war dem Freihandelsabkommen imEU-Parlament sicher. Doch Donald Trumps Drohung, Konkurrenten ausanderen Ländern mit hohen Zöllen zu belegen, hat dem Ceta-Vertraggeholfen, souverän die erste Hürde zu nehmen. Ob dies jetzt auch inallen 38 nationalen und regionalen Volksvertretungen gelingen wird,bleibt abzuwarten. Freihandel setzt etwa gleicheProduktionsverhältnisse voraus. Deshalb hat niemand etwas gegen Abbauvon Zöllen in der Industrie. Doch lassen sich zwischen den dichtbesiedelten EU-Staaten und dem weitläufigen Kanada auch die gleichenBedingungen in der Landwirtschaft oder im Umweltschutz finden? Wenndie EU ihre Bauern mit 58 Milliarden Euro stützen muss, um auf demWeltmarkt zu bestehen, bleiben Zweifel. Das Abkommen nagt durch seineSchiedsgerichte zudem an der Souveränität der Gesetzgeber. Einschweres Manko. Die großen Versprechen nach mehr Jobs oder demBeibehalten des EU-Vorsorgeprinzips muss Ceta also erst erfüllen.Volksvertreter sind jedenfalls gut beraten, das Abkommen auch wiederzu kündigen, wenn es nicht hält, was die Mehrheit von ihm erwartet.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell