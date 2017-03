Südwest Presse: Kommentar zum CIA-Skandal

Ulm (ots) - Die Warnungen des Geheimdienstes CIA und des WeißenHauses, die jüngsten Wikileaks-Enthüllungen würden US-Bürger inGefahr bringen, sind mit Vorsicht zu genießen. Bekannt wurde, dassdie CIA Smartphones, Tablets, moderne Fernseher und sogar dieBordcomputer von Autos via Internet in Wanzen verwandeln kann. Wasaber ist - abgesehen von dem immer rasanteren Tempo, mit dem sich dieInformationstechnologie weiterentwickelt - daran wirklich neu?Spätestens, seit der NSA-Maulwurf Edward Snowden auspackte, wissenAmerikaner, dass ihre Privatsphäre anfällig ist für Observationen.Bestehen auch nur die geringsten Verdachtsmomente einer Verbindung zuterroristischen Aktivitäten oder ist der Nutzer anderweitigauffällig, werden Telefonate, E-Mails und SMS erfasst und überwacht.Die jetzige inneramerikanische Debatte legt die Vermutung nahe, dassder Auslandsgeheimdienst CIA seine eigenen Schwachstellen kaschierenwill und das Weiße Haus obendrein eine weitere willkommene Ablenkungvon den zahlreichen Problemen des neuen Präsidenten Donald Trumpsucht. Gefährlich ist nämlich, dass interne Akten, die Informationenüber die eigenen Spionagetechniken, über Waffensysteme sowie konkretePersonen oder Ziele der Überwachung enthalten, in die falschen Händegelangen könnten. Das kompromittiert die Arbeit der Geheimdienste undkönnte die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten gefährden.Dass nach dem NSA-Skandal auch die CIA entweder Maulwürfe in deneigenen Reihen hat oder ein Opfer ausländischer Hacker werden konnte,darin besteht das wahre Risiko.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell