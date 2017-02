Südwest Presse: Kommentar über die Verleihung der Oscars

Ulm (ots) - Schlimm war es, das Finale der Oscar-Gala, alszunächst der falsche Film ausgezeichnet wurde. Noch schlimmer, dassdamit in den Hintergrund geriet, welche Zeichen Hollywood an diesemAbend setzen wollte. Zeichen für Toleranz, Achtsamkeit undVersöhnlichkeit. Und vor allem für Vielfalt. Die Oscar-Academy istoft des Rassismus bezichtigt worden. In den Zeiten von PräsidentTrump besinnt man sich in Hollywood nun offenbar darauf, dass dieBilderfabrik eine Verantwortung hat. Schließlich ist in den USA einmedialer Krieg über Deutungshoheiten, über Werte und Wahrheit imGange. Die Oscars helfen dabei, dass ein kleiner, wichtiger Film wie"Moonlight" ein Publikum findet. Gut so. "La La Land" ist trotzdemein toller Film, "Toni Erdmann" ebenso. Oscar-Moderator Jimmy Kimmelzeigte sich während der Show ironisch besorgt, dass Trump die Galanoch nicht per Twitter kommentiert habe. Er schickte einen Tweet anden Präsidenten. Eine Antwort kam erst mal nicht. Antworten aber hatHollywood in der Oscar-Nacht gegeben - auf seine Art. Das sollte vompeinlichen Finale nicht überdeckt werden.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell