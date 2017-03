Südwest Presse: Kommentar über die Gebühren für Bargeld

Ulm (ots) - Nur Bares ist Wahres, lautet ein Sprichwort. FürKunden von Sparkassen war es bisher keine Frage, dass sie ohnezusätzliche Gebühren an Bargeld herankommen. Das istbedauerlicherweise nicht mehr selbstverständlich. Aber gleich vonAbkassieren zu reden, ist mindestens eine Nummer zu groß. Schonallein, weil die Institute nur für manche Gebührenmodelle Geldverlangen, aber bei weitem nicht für alle. In Zeiten vonNiedrigzinsen ist es für Sparkassen immer schwerer, Geld zuverdienen. Girokonten kosten Geld, aber das dort liegende Kapitalbringt den Instituten keine Zinsen mehr. Oft haben sie das Konto alsEntree für andere Angebote genutzt, mit denen sie Geld verdienen.Diese Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Also drehen dieKassen an der Gebührenschraube. Ärgerlich, aber verständlich. Gefragtsind jetzt die Verbraucher: Genauso wie bei Telefon und Strom müssensie vergleichen und sich das für sie günstigste Angebot suchen. Dasmag mühsam sein, umgeht aber die Gebührenfalle. Die Sparkassen sindin der Pflicht, für Transparenz zu sorgen - und ihren Kunden zuerklären, warum manche Leistungen Geld wert sind.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell