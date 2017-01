Südwest Presse: Kommentar zu sicheren Herkunftsstaaten

Ulm (ots) - Die Liste der sicheren Herkunftsländer soll wiedereinmal erweitert werden. Das findet nun auch Baden-WürttembergsMinisterpräsident. Tunesien, Marokko und Algerien will er "sicher"stempeln. Man kann dazu stehen, wie man will. Der Zeitpunkt aber, zudem Winfried Kretschmann sich nach langem Überlegen festlegt, istärgerlich. Auch künftig werden Asylansprüche einzeln geprüft, egalwoher der Antragsteller stammt. Die sicheren Herkunftsstaaten sinddaher Signalpolitik. Nach außen heißt es: "Bleibt weg! Bei uns hatnur Bleiberecht, wer politisch verfolgt wird oder vor Krieg flieht."Ob der Ruf im Maghreb gehört wird, weiß niemand. Fatal aber ist dasSignal nach innen: Es soll suggerieren, man tue endlich etwas gegenMänner, die in Deutschland Anschläge begehen und Frauen begrapschen.Dafür aber ist eine Asylrechts-Änderung ungeeignet. Der AttentäterAmri etwa hätte auch nach geltendem Recht niemals Asyl bekommen. Unddass man ihn nicht abschob, lag daran, dass sein Land ihn nichtzurücknahm. Diese Probleme aber sind schwieriger zu beheben, alseinfach drei Länder für sicher zu erklären.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell