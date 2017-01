Südwest Presse: Kommentar zu Verstößen beim Mindestlohn

Ulm (ots) - Auf den Mindestlohn kann die Bundesregierungeigentlich stolz sein. Die von der SPD durchgesetzte Lohnuntergrenzehat weder massenhaft Arbeitsplätze gekostet, wie es die Kritikerjahrelang halsstarrig von den Dächern riefen, noch stürzte sie dieWirtschaft in ein auswegloses Bürokratie-Chaos. Vielmehr profitierendavon Millionen Menschen, denen das Gesetz zu einer gerechterenEntlohnung ihrer Arbeit verholfen hat. Doch die Erfolgsgeschichte,die vor allem Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles auf ihrerHaben-Seite verbuchen kann, droht, einen tiefen Kratzer zu bekommen.Gerade bei den Minijobs, die besonders häufig im Niedriglohnbereichangesiedelt sind, gibt es zahlreiche Verstöße. Von Ausnahmen kannjedenfalls angesichts der Zahlen in der aktuellen WSI-Studie keineRede sein, Tricksereien und Betrügereien sind hier offensichtlichSystem. Möglichkeiten gibt es viele: Der Vertrag mag zwar optisch inOrdnung sein, aber wenn der Arbeitgeber Überstunden nicht verbuchtoder schlichtweg das Arbeitsvolumen bei gleichem Gehalt erhöht, wirddas Ganze zur Makulatur. Der Gesetzgeber hat zwar hohe Bußgelderfestgeschrieben, um solche krummen Touren zu verhindern. Doch es istwie mit der Schwarzarbeit oder mit den Rasern im Straßenverkehr:Regeln, deren Einhaltung selten bis so gut wie nie kontrolliert wird,sind im Prinzip für den Papierkorb. Alles nun auf einen personellausgemergelten Zoll zu schieben, wäre allerdings zu einfach. Immerhinscheint es genügend Mitarbeiter zu geben, um jährlich hunderttausendeProdukte aus geschützten Tieren oder Pflanzen aufzustöbern. Da mussdoch auch die Kontrolle von Minijobs drin sein.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell