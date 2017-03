Südwest Presse: Kommentar zu Trumps Klimaschutz-Dekret

Ulm (ots) - Über viele der unsinnigen Dekrete, die US-PräsidentDonald Trump unterschrieben hat, kann man lachen. Denn in einemfunktionierenden Rechtsstaat haben Gerichte die Macht, sie zu kippen,wie etwa bei dem Einreiseverbot für Personen aus sieben vorwiegendmuslimischen Ländern. Der jüngste Erlass zur Klimapolitik sollte abernicht nur Amerikaner, sondern Menschen rund um den Erdballaufschrecken. Indem Trump wichtige Eckpunkte der Klimapolitik seinesVorgängers Barack Obama außer Kraft setzt, leitet er einengefährlichen Paradigmenwechsel in der Umweltpolitik ein. Ab soforthat nämlich die wissenschaftlich unstrittige Erkenntnis, dassKohlendioxidemissionen zu globaler Erwärmung führen, ausamerikanischer Sicht keine Gültigkeit mehr. Trump, der sich alsManager sieht, will um jeden Preis in der fossilen Energieindustrieneue Arbeitsplätze schaffen. Dass die USA vergangenes Jahr dasPariser Klimaschutzabkommen unterzeichneten, interessiert ihn nicht.Zu befürchten ist, dass Trump die Verpflichtungen daraus einfachignoriert - und ihm niemand wird in die Quere kommen können.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell