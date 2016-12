Südwest Presse: Kommentar: Terrorfahndung

Ulm (ots) - Darf man sich über den Tod eines Menschen freuen? DieFrage klingt makaber, gerade an diesem Tag, am Heiligen Abend, an demwir die Geburt Jesu Christi feiern. Genau dieses Gefühl aberverspüren viele Menschen. Freude, Genugtuung oder, wie es KanzlerinMerkel formulierte, zumindest Erleichterung darüber, dass die Gefahrvorüber ist. Die Gefahr, die vom Berliner Attentäter Anis Amriausging, vielleicht noch weitere Anschläge zu verüben. Was diemeisten von uns tatsächlich freut oder zumindest beruhigt, ist abernicht der Tod des jungen Tunesiers. Sondern die Hoffnung, dass damitdas Leben wieder sicherer wird. Die Schüsse der beiden mutigenPolizisten von Mailand vermitteln das Gefühl, dass Europa dem Terrornicht hilflos gegenüber steht. Eine verständliche wie falscheHoffnung. Deutschland ist weiterhin bedroht. Das Risiko, dass es zueinem nächsten Attentat kommt, ist unverändert hoch. Schlimmer noch:Die Tat und der Tod Amris haben erneut zu Tage gebracht, wieunprofessionell die Sicherheitsbehörden mit dem Problem umgehen.Deutschland wird nicht sicherer, wenn Attentäter sterben. Wir müssensie stoppen, bevor sie zu Mördern werden. Das wäre ein Grund zurFreude.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell