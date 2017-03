Südwest Presse: Kommentar zu Steinmeiers Antrittsrede

Ulm (ots) - Gemeinhin nehmen sich Bundespräsidenten etwas Zeit,bevor sie mit wegweisenden Worten zur Lage der Nation oder zumZustand der Gesellschaft aufwarten. Frank-Walter Steinmeier aber hatgleich nach seiner Vereidigung ein Zeichen gesetzt, das aufhorchenließ. Galt der bisherige Außenminister eher als abwägend unddiplomatisch in Stil und Vokabular, nutzte er den Start ins neue Amtzu einem kraftvollen Aufschlag - nach außen und nach innen. So müssendem türkischen Präsidenten die Ohren geklungen haben. Immerhin verbatsich das deutsche Staatsoberhaupt dessen Nazi-Vergleiche undverlangte von Recep Tayyip Erdogan nicht bloß den Respekt vorRechtsstaat und Meinungsfreiheit, sondern forderte unverblümt dieFreilassung des Journalisten Deniz Yücel. Ein Signal, das in Ankaranicht überhört werden konnte. Wenn nicht alles täuscht, nimmtSteinmeier keine Schonzeit von 100 Tagen in Anspruch. Er braucht jaauch keine Eingewöhnung für ein Amt, das er offenbar dezidiertpolitisch versteht, nicht parteipolitisch, sondern in der Rolle alsoberster Anwalt von Demokratie, Freiheit und Pluralismus in diesemLand. Das war auch Joachim Gauck schon, und es tut gut, wenn dessenNachfolger diesen Faden sogleich aufnimmt - mit deutlichen Ansagen,¬erkennbarer Leidenschaft und bürgernaher Zuwendung. Den Mut, denSteinmeier an den Tag legt, wenn er den Gegnern der Demokratieentgegentritt, wünscht sich der neue Bundespräsident auch von denBürgern. Wohlgemerkt Mut - nicht Kleinmut angesichts von innerenHerausforderungen und nicht Hochmut gegenüber anderen Ländern undKulturen.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell