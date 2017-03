Südwest Presse: Kommentar zu Skandalen in der Bundeswehr

Ulm (ots) - Die Frage, ob der Soldatenberuf ein Job ist wie jederandere, ist oft und kontrovers diskutiert worden. Sicher istzumindest: Es handelt sich um eine geschlossene Gesellschaft, derenMitglieder obendrein besonderen Gefahren ausgesetzt sind - was dieNeigung erhöht, Neuankömmlingen den Beweis abzuverlangen, wirklichdazugehören zu wollen. Davon legen die fragwürdigen Praktiken, die insolcher Zahl ans Licht kommen, dass es kaum möglich ist, sie alsbedauerliche Einzelfälle oder individuelles Führungsversagenschönzureden, Zeugnis ab. Verteidigungsministerin Ursula von derLeyen, deren Hauptanliegen darin besteht, die Truppe als attraktivenund familienfreundlichen Arbeitgeber zu positionieren, kommt dasnaturgemäß ungelegen, so dass es verständlich ist, dass sie inDeckung geht. Von der Leyens schöne neue Bundeswehr ist eineIllusion. Fast jeder, der - egal, wann - gedient hat, weiß von Dingenzu berichten, die er lieber nicht erlebt hätte. Fragwürdige Ritualeund Belästigungen aller Art sind ein Teil davon und keineswegs aufdie Bundeswehr beschränkt. In der Enge einer Kaserne und dergegenseitigen persönlichen Abhängigkeit sind sie freilich weitschwerer zu ahnden als im Zivilleben. Die hilflosen Beteuerungen,hart durchzugreifen, machen die Sache nur noch schlimmer. Denn Handaufs Herz: Jene, die sich trauen, zu reden und sich beschweren, sindweder Hasenfüße noch Nestbeschmutzer, sondern Soldaten, die ihreRechte und das Bild des Staatsbürgers in Uniform ernst nehmen. In derPraxis werden sie - zu ihrem eigenen Schutz - versetzt und nicht dieTäter. Das ist der eigentliche Skandal.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell