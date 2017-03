Südwest Presse: Kommentar zu Schlecker-Prozess

Ulm (ots) - Die Erwartungen an den Schlecker-Prozess sind groß.Vielleicht zu groß, bedenkt man, wie komplex die Sachverhalte sind,die während der 26 Verhandlungstage geklärt werden sollen. DieÖffentlichkeit fordert eine harte Strafe für Anton Schlecker. Siesieht nur den beratungsresistenten Kaufmann aus dem schwäbischenEhingen, der aus Gewinnsucht das Unternehmen in den Ruin trieb und so25000 Menschen in die Arbeitslosigkeit schickte, während er für seineFamilie Geld beiseite geschafft hat. Sein Anwalt stellt es andersdar: Anton Schlecker habe so an seinem Lebenswerk gehangen, dass ereine mögliche Insolvenz nicht wahrhaben wollte. Darum seien ihm dieGeschenke an Kinder und Enkel auch nicht vorzuwerfen. Wichtigste undschwierigste Aufgabe des Gerichts ist es zu klären, wann AntonSchlecker bewusst war, dass sein Unternehmen nicht mehr zu rettenist. Nur dann kann auch beurteilt werden, ob seine Überweisungen nurGeschenke oder strafbare Handlungen waren. Fünf Jahre nach derInsolvenz ist es eine Mammutaufgabe, diese Rechtsfragen zu klären -geschweige denn Gerechtigkeit zu schaffen.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell